انت الان تتابع الخارجية تحذر المسافرين للسعودية: بلاش مخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية سامح شكري

أعلنت وزارة الخارجية، أنه تلاحظ ازدياد أعداد المصريين المقبوض عليهم من السلطات السعودية، بسبب اتهامهم بحمل أو حيازة مواد مخدرة وعقاقير طبية محظورة خلال سفرهم أو إقامتهم بالمملكة، إذ تم إصدار أحكام مغلظة ضدهم من جانب القضاء السعودي، محذرة من مغبة حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة بمقتضى القوانين السعودية أثناء السفر أو الإقامة بالمملكة، أخذا في الإعتبار أن اصطحاب أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى السعودية جريمة معاقب عليها بموجب قوانين المملكة بعقوبات تصل إلى الإعدام، فضلا عن كون هذه الأفعال مؤثمة جنائيا بموجب قانون العقوبات المصري.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: «انطلاقا من حرص وزارة الخارجية على تجنيب المواطنين المصريين الوقوع تحت طائلة القوانين الجنائية الأجنبية، تناشد وزارة الخارجية جميع المسافرين إلى الأراضي السعودية تحري الدقة والحذر التام من اصطحاب أو حيازة مواد أو عقاقير محظورة في أمتعة السفر، وكذلك أثناء