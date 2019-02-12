شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحوّل أكشاك الكهرباء إلى «لوحات فنية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أجهزة محافظة القاهرة في تطبيق تجربة جديدة لرفع المستوى الجمالي بالعاصمة بتحويل أكشاك الكهرباء إلى «لوحات فنية» بدلًا من شكلها التقليدي القديم.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن التجربة بدأت بطريق المطار ومحيط محطة مترو هارون الرشيد، مشيراً إلى أنه سيتم تعميمها على كافة الأحياء والمحاور الرئيسية.

وأكد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات بالشوارع وإزالة التشوهات من على أسوار وجدران المباني.

تجميل أكشاك الكهرباء

تجميل أكشاك الكهرباء

تجميل أكشاك الكهرباء

تجميل أكشاك الكهرباء