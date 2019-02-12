شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن إصدار كود الغوص التجاري المصري (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء بحري رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، أنه في إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للموانئ بشأن تنظيم تراخيص الغوص التجاري وإصدار كود الغوص التجاري المصري، فقد أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل القرار رقم 466 لسنة 2018 بشأن أحكام تراخيص الغوص التجاري المصري والأكواد المرفقة «كود الغوص التجاري المصري خارج الساحل- وكود الغوص التجاري المصري داخل الأرض/الساحل/الأعمال النهرية».

وأضاف، أن القرار يهدف إلى استحداث تنظيم متكامل يشتمل على إصدار كود الغوص التجاري المصري وسن شروط وضوابط مزاولة النشاط وتنظيم الترخيص لمدارس تأهيل وتدريب الغواصين، بالإضافة إلى ما يحققه كود الغوص التجاري المصري من مميزات وفوائد لجمهورية مصر العربية من حيث الحفاظ على الهوية المصرية لنشاط الغوص وحماية وسلامة العاملين بالمهنة ووجود تنظيم محكم لنشاط الغوص التجاري المصري ومدارس تأجير الغواصين التجاريين فضلاً عن توفير العملة الصعبة، بالحد من استخدام الغواصين الأجانب.

وأشار «إسماعيل»، أنه تم تنفيذ القرار حيث بدأ قطاع النقل البحري بإصدار تراخيص الغوص التجاري للشركات المتقدمة بطلبات للحصول على ترخيص مزاولة أعمال الغوص التجاري بعد استيفائها للاشتراطات الواردة في القرار 466 لسنة 2018، وذلك خلال فترة توفيق الأوضاع المحددة بذات القرار والتي تنتهي في 9/3/2019 بناء على توصية اللجنة الدائمة لمنح التراخيص المنعقدة في 7/2/2019.