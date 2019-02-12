شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» و«فؤاد» يبحثان مع البنك الدولي مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع ليا كارول سيجارت، مديرة إدارة البيئة والموارد الطبيعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لاستكمال بحث مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة، والذي تم مناقشته مع البنك منذ ثلاثة أشهر، وذلك بمشاركة الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين في الوزارة والجهات التنفيذية.

وأكدت «فؤاد» أنه تم إعداد 27 مخططا لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية بما يتوافق مع إمكانيات وقدرات كل محافظة وتم التصديق عليها من قبل المحافظين، علاوة على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة بكل أطرافها والتى سيتم تنفيذها من خلال الدعم الفنى من البنك الدولي بما يضمن حل مشكلة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للاتجاه نحو استخدام وسائل النقل الحماعى الصديقة للبيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوروبا- سيدارى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي عكست القيم الاقتصادية والبيئية المضافة من ذلك في إطار مشروع النقل المستدام الذي قام بتنفيذه جهاز شؤون البيئة مع الجهات الأخرى المعنية.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تجتمع مع السيدة ليا كارول سيجارت مديرة إدارة البيئة والموارد الطبيعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالبنك الدولي

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تجتمع مع السيدة ليا كارول سيجارت مديرة إدارة البيئة والموارد الطبيعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالبنك الدولي

من جانبه، أكد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربي، أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية للحد من تلوث الهواء واستخدام الطاقات النظيفة بما يتيح التعاون في هذا المجال مع البنك، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة بل الحكومة المصرية قائمة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.

كما استعرض الاجتماع محاور منظومة إدارة المخلفات الصلبة المزمع تنفيذها بمحافظة القاهرة والتى تتضمن تقديم الدعم المؤسسى وتطوير البنية التحتية وإنشاء المدافن الصحية ومصانع التدوير بالإضافة إلى وضع الإطار القانونى والعمل على وضع آليات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال المخلفات الصلبة علاوة على بناء القدرات لإعداد الكوادر الوطنية لتفعيل المنظومة مع التأكيد على دعم المشاركة المجتمعية وتوعية المواطنين بدورهم الهام في حل مشكلات المخلفات بما يضمن الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة.

وخلال الاجتماع، أعرب الجانب المصري عن تقديره لجهود البنك الدولي لحماية البيئة. فيما أوضحت ليا كارول أن مدة المشروع تتراوح من 5: 7سنوات تتضمن مكونات لادارة المخلفات الصلبة بالقاهرة ودعم نظم النقل بالإضافة إلى دعم المشاركة المجتمعية في القضايا البيئية، مضيفة أن بعثة البنك تولي أهمية كبرى للعمل والتعاون مع مصر من أجل حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية.