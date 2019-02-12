شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يغادر أديس أبابا بعد رئاسته للقمة 32 للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وكان الرئيس السيسى، تسلم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، الأحد الماضى، وشهد نشاطاً مكثفاً على مدار 3 أيام، حيث ترأس الجلسة العامة، وعدداً من الجلسات المغلقة، لمناقشة أجندة الاتحاد الأفريقي، وكذلك العمل على دعم التكامل والتنمية في الدول الأفريقية.

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