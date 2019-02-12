شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نحرص على دفع مسيرة العمل الإفريقي المشترك لتحقيق أجندة 2063 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصه على العمل مع جميع المفوضين والعاملين في الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف الاتحاد ودفع مسيرة العمل الإفريقي المشترك وفقا لأجندة ٢٠٦٣، وتعظيم حجم التجارة البينية بين دول القارة عن طريق اتفاقية التجارة القارية الحرة والطاقة في إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال لقاء عقده صباح بمقر الاتحاد الأفريقي مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقية ومفوضي الإدارات المختلفة في الاتحاد.

كما أكد السيسي أهمية تعزيز الأمن والسلم والسلام بين دول القارة وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد إنهاء النزاعات.

وأكد الرئيس السيسي حرصه على إصلاح آليات العمل بالمفوضية لتحقيق أهداف الدول الأعضاء بالاتحاد خلال العمل المؤسسي وتنفيذ مقررات القمة في مختلف المجالات واستكمال المشاريع القارية والإقليمية الكبرى، مؤكدا ثقته بأن المفوضين والعاملين سيضطلعون بتلك المهام على أكمل وجه بالتنسيق مع الجهات المصرية المختلفة خاصة وأن مصر ستستضيف هذا العام عددا من الفعاليات الأفريقية.

وقال السيسي إننا نتطلع للتعاون مع الشركاء، وسنبذل قصارى جهدنا، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأهداف والأطر، ليستفيد منها الشركاء، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على المقترحات القيمة من أجل التعاون لدعم منظومة التعاون بين أفريقيا والتجمعات الإقليمية والدولية.

وأضح الرئيس السيسي، أن الآمال تنعقد على تحقيق المزيد من الانجازات لدول القارة عبر القيادات التي تتوالى على الاتحاد لكي تحقق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع.

وأكد على ضرورة العمل والتعاون مع دول العالم من أجل حل مشكلات الشباب الأفريقي الذي يقوم بالهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا ويغرق بعضهم في البحر، والعمل على معالجة الأسباب التي تدفع بهم إلى الخروج من افريقيا إلى اوروبا على هذا النحو.

كما أكد أهمية أن يستفيد المواطنون الأفارقة كل في مكانه بحركة التجارة والبنية التحتية والتعمير، مشيرا إلى أن مصر خطت خطوات جادة في هذا المجال من أجل اسعاد المواطنين، مشيرا إلى أنه منذ أن تولى الحكم في مصر وهو يعمل على دعم مسيرة التنمية والبناء والتعمير من أجل خدمة مصالح المواطنين، معربا عن أمله في أن يوفقه الله فيما سيقدمه لصالح أبناء القارة، وأن يكون هذا العام مقدمة لمن سيتولون رئاسة الاتحاد في الأعوام القادمة، مشيدا بما قدمه الرئيس بول كاجامي من تحقيق العديد من الإنجازات خلال الدورة الأخيرة، متمنيا أن يحقق رئيس جنوب إفريقيا مزيدا من الانجازات خلال رئاسته للاتحاد العام المقبل.

ووجه الرئيس السيسي الدعوة لأعضاء مفوضيه الاتحاد لحضور منتدى الشباب العربي الأفريقي الذي سيعقد في أسوان.