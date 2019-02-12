شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء السيسي بمفوضي الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، عن خالص شكره لجميع العاملين بمفوضيات الاتحاد الأفريقي، مؤكداً تطلعه للعمل المشترك معهم في إطار أجندة التنمية الأفريقية 2063، وتعظيم حجم التجارة البينية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعزيز بنية السلم والأمن ومرحلة ما بعد النزاعات وتطوير إصلاح العمل الإدارى وتلبية أهداف الدول الأعضاء في مختلف المجالات واستكمال المشروعات.

وأضاف الرئيس خلال لقائه مفوضي الاتحاد، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أنه على ثقة بأن المفوضيات ستضطلع بمهامها على أكمل وجه.

وأعرب عن تطلعه للتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأفريقي، للخروج بأكبر المكاسب للقارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر منفتحة على مقترحاتكم المفوضين القيمة لتنسيق العمل الأفريقي المشترك والتجمعات الاقتصادية والإقليمية.

ووجه الرئيس السيسي الدعوة لأعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي لحضور مؤتمر الشباب العربى الأفريقى، الذي سيعقد في مدينة أسوان مارس المقبل.

ومن جانبهم، أكد المفوضون بالاتحاد الأفريقي التزامهم بالدعم والمساندة لجعل هذه السنة مميزة جداً في عمر الاتحاد الأفريقي وعمر المفوضية.

وتعهد المفوضون بتحقيق بنجاحات مقدرة، مؤكدين أنهم سوف يشاركون الرئيس أولوياته في عام 2019، حيث إنه في مجال الصحة هناك أولوية لاستكمال تنفيذ اتفاق مكافحة الأوبئة في أفريقيا، وكذلك تدشين الوكالة الأفريقية للأدوية هذا العام.

وأكد المفوضون عزمهم العمل بشكل وثيق مع السفارة المصرية في أديس أبابا لإنجاز عملية التكامل، مؤكدين على تقديرهم للرئيس السيسى، وأن رئاسته للاتحاد ستكون لها نتائج إيجابية.

وتطرق المفوضون إلى عملية الانتخابات في القارة السمراء، كما أشاروا إلى ضرورة تنفيذ حرية التنقل للأشخاص والسلع، معربين عن تطلعهم وأملهم في الرئيس السيسي لكي يكون هناك وثيقة أفريقية موحدة تدعم ذلك، تزامناً مع العمل على إنشاء منطقة التجارة الحرة.