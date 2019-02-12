شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تعلن تلقي «صوتك مسموع» 5501 رسالة وشكوى خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «صوتك مسموع»، تلقت خلال شهر يناير 5501 رسالة منها 1444 شكوى تم حل 1328 شكوى منها بنسبة حوالي 92% وجاري حل 116 شكوى.

وقال «شعراوي»، في بيان إعلامي الثلاثاء، إن أكثر الشكاوى خلال هذا الشهر تتعلق بالقمامة وعددها 596 شكوى بنسبة 41 % والاشغالات 472 شكوى بنسبة 32.7 % ثم مخالفات البناء وعددها 156 شكوى بنسبة 10.8% وشكاوى الفساد 100 شكوى بنسبة 6.9 % والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 119 شكوى بنسبة 8.2 %، مشيرا إلى أن أكثر المحافظات استجابة في حل الشكاوى خلال شهر يناير هي الجيزة والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية.

وتابع أن مبادرة «صوتك مسموع»، التي تتبناها الوزارة ويرعاها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تأتي استكمالا لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزراة وتعمل على عدة محاور رئيسية أهمها التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد ومخالفات البناء.

وأضاف أن تلقي الرسائل يتم من خلال عدة قنوات هي خدمة «الواتس آب»، والبريد الاليكتروني للوزارة، وصفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، والخط الساخن، لافتا إلى أن خدمة «الواتس آب»، تلقت خلال شهر يناير عدد 5127 رسالة منها عدد 1298 شكوى مستوفاة تم الرد على 1200 شكوى منها بنسبة 92.44%، مؤكداً أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على شكاوى المبادرة، وجاري الرد على الشكاوى الأخرى تباعاً.

وتلقى البريد الالكتروني للوزارة خلال الشهر عدد 114 رسالة تم الرد عليها، وتضمنت الرسائل عدد 35 شكوى، وتم الرد على 30 شكوى وجاري الرد على 5 شكاوى بنسبة 85.7%، فيما بلغ عدد متابعي الصفحة خلال شهر يناير 5750 متابع، وبلغ معدل رؤية الصفحة خلال شهر يناير 12 ألف مشاهدة، وبلغ عدد الرسائل الواردة على صفحة المبادرة خلال شهر يناير 260 رسالة، وبلغ عدد الشكاوى 111 شكوى تم الرد على 98 شكوى منها وجاري الرد على 13 شكوى بنسبة، 88.28 %، ويواصل الخط الساخن تلقى اقتراحات المواطنين والإستفسارات عن المبادرة وتوجيه المواطنين على وسائل تلقى الشكاوى حيث بلغ استقبال عدد المكالمات 230 اتصال تليفونى .

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي، قد أعلن نهاية شهر أكتوبر 2018 إطلاق المبادرة والتي ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان «إدارة محلية مستجيبة للمواطن»، وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان «إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن».

وأضاف أنه تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين حيث تم تخصيص رقم «الواتس أب»: وهو ( 01150606783 ) الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» بعنوان «صوتك مسموع» www.facebook.com/sotakmasmwo

- رقم الخط الساخن: (15330 ) والذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة .