شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الإسكندرية» تنفي حدوث تسريب لغاز الكلور بـ«محطة السيوف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في الإسكندرية، ما تردد عن حدوث تسريب لغاز الكلور بمحطة مياه السيوف شرق المدينة، مؤكدا أن المحطة تعمل بكامل طاقتها وبشكل آمن، قائلا: «ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة لا صحة لها».

وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا، الثلاثاء، أخبارا عن وجود تسريب لغاز الكلور بمحطة السيوف، ما يشكل خطورة على صحة التلاميذ وقاطني المناطق المجاورة للمحطة.

وقال «جابر» إن لجنة من مسؤولي شركة مياه الشرب ومديرية الصحة تفقدت محطة السيوف «عنبر الكلور» وجميع مراحل إنتاج المياه وتم أخذ عينات دورية من المياه، مضيفا أن اللجنة أكدت عدم وجود أي تسريب بالمحطة والعمل يجري بصورة طبيعية.