شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الثالث.. 4 مرشحين لانتخابات التجديد النصفي لـ«الصحفيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أسماء الزملاء الذين ترشحوا في الساعات الأولى لليوم الثالث لفتح باب الترشح، حيث تقدم 3 زملاء لعضوية «تحت السن»، وهم: مريم جبل من الدستور، ووليد حيدر صحفي حر، وياسين غلاب من الأهرام، كما ترشح على مقعد النقيب: سمية العجوز من وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد الزملاء المرشحين لعضوية المجلس، حتى اليوم، بلغ 32، و7 إجمالي المرشحين على مقعد النقيب.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، الثلاثاء، باب تلقي طلبات الترشح لانتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وذلك لليوم الثالث على التوالي.