شكرا لقرائتكم خبر عن من هنا تدير مصر شؤون أفريقيا.. «المصري اليوم» في الطابق الـ19 بمقر الاتحاد الأفريقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصص الاتحاد الافريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مكتب لرئيس الاتحاد، والذي يدير منه شؤون القارة الإفريقية، ويتابع من خلاله سير عمل المفوضية والمفوضين، وذلك في الطابق التاسع عشر بالمقر الدائم.

ومع حصول مصر على رئاسة الاتحاد للعام الجاري أصبح المكتب خاص بالرئيس عبدالفتاح السيسي ومن ينوب عنه، وهما اثنان فقط يحق لهم الدخول، السفير سامح شكري وزير الخارجية أو أسامه عبدالخالق سفير مصر في إثيوبيا.

ونجحت «المصرى اليوم» في الدخول للقاعة الرئيسية للاجتماعات بالطابق الـ19، بعد الحصول على الموافقة، حيث ممنوع التجول في الطابق أو الدخول أيا من مكاتبه

يضم الاتحاد في عضويته ٥٥ دولة شارك منهم في الدورة الحالية نحو ٤٠ من رؤساء دول وحكومات وممثلين لهيئات، وقبل مغادرة الرئيس السيسي مقر الاتحاد التقى بالعاملين، وأكد المفوضون بالاتحاد الأفريقي التزامهم بالدعم والمساندة لجعل هذه السنة مميزة جداً في عمر الاتحاد الأفريقي وعمر المفوضية، حيث تعهد المفوضون، خلال اجتماع الرئيس السيسى، بنجاحات مقدرة، مؤكدين أنهم سوف يشاركون الرئيس أولوياتهم في عام 2019.

حيث أنه في مجال الصحة، هناك اتفاق لاستكمال تنفيذ اتفاق مكافحة الأوبئة في أفريقيا، وكذلك تدشين الوكالة الأفريقية للأدوية هذا العام، وأكد المفوضون عزمهم على العمل بشكل وثيق مع السفارة المصرية في أديس أبابا لإنجاز عملية التكامل، وشدد المفوضون على تقديرهم للرئيس السيسي، مؤكدين أن رئاسته للاتحاد ستكون لها نتائج إيجابية.

وتطرق المفوضون إلى عملية الانتخابات في القارة السمراء، كما أشاروا إلى ضرورة تنفيذ حرية التنقل للأشخاص والسلع، معربين عن تطلعهم وأملهم في الرئيس السيسي لكي يكون هناك وثيقة أفريقية موحدة تدعم ذلك، تزامناً مع العمل على إنشاء منطقة التجارة الحرة.

«المصري اليوم» في الطابق الـ١٩ بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.. من هنا يدير السيسي شؤون أفريقيا لمدة عام

«المصري اليوم» في الطابق الـ١٩ بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.. من هنا يدير السيسي شؤون أفريقيا لمدة عام

«المصري اليوم» في الطابق الـ١٩ بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.. من هنا يدير السيسي شؤون أفريقيا لمدة عام

«المصري اليوم» في الطابق الـ١٩ بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.. من هنا يدير السيسي شؤون أفريقيا لمدة عام