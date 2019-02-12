بعد تحذير الأرصاد.. المرور تقدم 24 نصيحة لقيادة آمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي قائمة لعدد من النصائح لقائدي السيارات حرصا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الأربعة القادمين.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة؛ ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وشملت الإرشادات قواعد يجب اتباعها أثناء السير عند وجود شبورة مائية على الطريق:

1- تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية

2- إضاءة جميع أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت

3- استخدام أنوار الانتظار اثناء الشبورة حتي تكون مرئيا للغير

4- فتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها

5- أن تكون السرعة في حدود ما تسمح بة الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به

6- استعمال مساحات المطر

7- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك

8- عدم التوقف في منطقة الشبورة

9- في حالة عطل السيارة بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن بعيدا عن نهر الطريق وتشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر

10- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة

11- مضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك

12- السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء

13- عدم تخطي سيارة أخرى

14- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000

وعن القيادة في ظل سقوط الأمطار يرجى اتباع تلك الإرشادات:

1- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر

2- التحكم في عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية .

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سياراتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5 - استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا

6- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي

7- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة

8- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة

9- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث

10- زيادة الانتباه اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة