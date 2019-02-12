بينهم سيدتين.. ضبط 13 شخص لتنقيبهم عن الآثار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي من ضبط 3 أشخاص وزوجة أحدهم، حال قيامهم بأعمال الحفر داخل شقة بالطابق الأرضي بعقار بدائرة القسم، وعُثر على أدوات تنقيب، و51 قطعة من أوانٍ فخارية "يشتبه في أثريتها"، وتبين وجود حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 5 أمتار.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

كما نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة في ضبط سيده و8 آخرين، لقيامهم بأعمال حفر أسفل العقار سكنها، بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 6 أمتار، وأدوات التنقيب)، وبمواجهتها اعترفت بالاستعانة بباقي المتهمين للقيام بأعمال الحفر بالعقار سكنها بقصد التنقيب عن الآثار، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال الأولى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.