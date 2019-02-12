ضبط 3 أشخاص بينهم سيدة محكوم عليهم في 199 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالقطاع من ضبط "مدحت س. م." 48 سنة –صاحب شركة مقاولات- (صادر ضده 96 حكم حبس بتهم "شيكات، مباني، سرقة تيار كهربائي "بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 72 سنة حبسًا، وكفالات قدرها 67 ألف جنيه، وغرامات قدرها 480 ألف جنيه).

كما تم ضبط "هاله ع. إ." 43 سنة –ربة منزل (صادر ضدها 58 حكم حبس في قضايا تبديد، بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 18 سنة حبسًا)، و"تامر م. ع."31 سنة –بائع متجول (صادر ضده 45 حكم حبس في قضايا تبديد، بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 15 سنة حبسًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.