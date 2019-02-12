عامل وعاطل وراء سرقة شركة خدمات طباعة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام في تحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات بمدينة نصر، وأعادت المسروقات.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من "محمود ع. م." 35 سنة (مالك شركة خامات طباعة) باكتشافه سرقة (مبالغ مالية بلغت قرابة "800 ألف جنيه، 4 آلاف دولار، 3400 يورو") من داخل مقر الشركة، وتبين وجود آثار عنف بنافذة دورة المياه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (عامل سابق بالشركة، عاطل).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر العامل أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها اتفق مع العاطل على ارتكاب الواقعة، وأرشدا عن كامل المبالغ المالية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.