ضبط مزارع بحوزته أسلحة نارية لاستخدامها في خصومة ثأرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
وجه قطاع الأمن العام حملة مكبرة، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط، استهدفت "محمد ع.م." 66 سنة- مزارع، ومُقيم بدائرة مركز شرطة ديروط والمنتمي لإحدى العائلات التي ترتبط بخصومات ثأرية مع عائلة أخرى، والمحكوم عليه بالحبس في قضية "تبديد" بمركز شرطة ديروط.
أسفرت الحملة عن ضبطه وبحوزته (2 بندقية آلية، 4خزن، طبنجة، وخزينتين، فرد رصاص، 500 طلقة مختلفة الأعيرة).
جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والعمل على تنفيذ النهج الإستباقي ومتابعة واستهداف الخصومات والنزاعات الثأرية وأطرافها منعاً لتطورها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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