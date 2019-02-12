خلال حملة أمنية .. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة آلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن بحملة أمنية مكبرة استهدفت نجع سبع-دائرة مركز شرطة أسيوط.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط "طارق ف. أ." 38 سنة-مزارع (مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية)، بحوزته (بندقية آلية، و7 خزن، و155 طلقة نارية من ذات العيار)، و"عباس م. ع." 52 سنة–مزارع، بحوزته (بندقية آلية، و10 طلقات من ذات العيار)، و "حمدي ف. ح." 37 سنة–مزارع (مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا إطلاق أعيرة نارية) وجميعهم مُقيمين بناحية نجع سبع دائرة المركز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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