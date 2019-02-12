محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، في ضبط شخص لنصبه على آخر بدعوى قدرته على توفير فرصة عمل له خارج البلاد، واستولى منه على مبلغ 6 آلاف دولار أمريكي بالغربية.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغاً من "على ص. م"- مقيم بدائرة مركز شرطة قطور - بالغربية ضد "على ا. ع" بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ (6000) دولار أمريكي مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية، وتوفير فرصة عمله له بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه .

وأكدت التحريات صحة البلاغ وقيام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطن راغب السفر للعمل بالخارج والاستيلاء من الشاكي على المبلغ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأبدى استعداده لرد المبلغ المالي.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط نصاب بالغربية استولى على 6 آلاف دولار من ضحاياه بزعم تسفيرهم للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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