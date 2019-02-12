إصابة 4 ركاب إثر انهيار سلم طائرة في مطار بسيبيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

ذكرت السلطات الروسية أن سلم طائرة متحرك، تم وضعه في مطار بسيبيريا لصعود ركوب طائرة كانت متجهة إلى موسكو، انهار اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة أربعة ركاب.

ويظهر مقطع فيديو انهيار الجزء العلوي من السلم مع تجمع مجموعة من الركاب أثناء انتظارهم لدخول الطائرة.

وقالت أعلى وكالة تحقيق روسية في بيان لها، إن الركاب المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب في مدينة بارناول.

وأوضحت وكالة التحقيقات إن السلطات فتحت قضية جنائية بناء على مزاعم بعدم الامتثال لقواعد السلامة.

وذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" أن السلم كان قد خضع لتفتيش بشأن إجراءات السلامة، قبل أربعة أشهر.

وقال التقرير إن المطار يقوم حاليا بفحص جميع مثل هذه المعدات.