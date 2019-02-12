"القاهرة 14 والفلانتين اتضرب".. الأرصاد: استخدموا الكمامات يوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس المعتدل تنتهي اليوم الثلاثاء، ويميل الطقس للدفء على شمال البلاد نهارًا، وبينما يشهد برودة شديدة ليلًا.

وأضاف عبدالعال، في مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة اليوم، المذاع على قناة اليوم الفضائية، أنه اعتبارًا من ظهر غد الأربعاء، يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الشمالية القريبة من محافظة مرسى مطروح، ويتقدم للإسكندرية، ويصل للقاهرة في حدود الساعة الخامسة عصرًا، ويصاحب الانخفاض في الحرارة نشاط للرياح وأمطار.

وتابع، أن ذورة الموجة يومي الخميس والجمعة، ونشاط الرياح قد يصل إلى حد العاصفة في الأماكن المكشوفة، مع فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على شمال البلاد، مع انخفاض في درجات الحرارة، لتصل العظمى بالقاهرة إلى 14 درجة.

ومزح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، قائلًا: "كده الفلانتين اتضرب، ممكن بس الخروج في الأماكن المغلقة مع ارتداء الملابس الثقيلة".

ونصح عبدالعال، المواطنين بضرورة استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة، وخاصة لمرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار، ولوحات الإعلانات، والقيادة بهدوء على الطرق، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.