المحرصاوي: الأوليمبياد الأول لجامعات أفريقيا بالأزهر مارس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة تنظر بعين الاعتزار والاعتبار لكل الجامعات الأفريقية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الاثنين، بمقر الجامعة بمدينة نصر، لإعلان تفاصيل الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد الجامعات الأفريقية، أن الجامعة تكثف القوافل الدعوية والطبية خلال عام 2019، على أن يتم افتتاح المقر الإقليمى لاتحاد الجامعات الأفريقية بشمال أفريقيا في شهر مارس المقبل، وعمل شراكات تهدف إلى صناعة الأمل، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أنه سيتم تنظيم الأوليمبياد الأول لجامعات أفريقيا في يوليو المقبل، في كرة القدم للبنين، والسلة للبنات بمشاركة 600 طالبا وطالبة من 22 دولة، بجامعة الأزهر.

ولفت إلى أنه سيتم تنظيم المؤتمر التعليمي الأول لجامعات أفريقيا في يوليو المقبل، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.