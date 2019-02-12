محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

تواصل القوافل الطبية ضمن مبادرة "نور حياة " أعمالها لليوم الثالث على التوالي داخل محافظة المنيا، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

واستهدفت المبادرة اليوم طلاب مدرسة زاوية سلطان 1 بمركز المنيا؛ للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجاناً.

وتستهدف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس الابتدائية، وينفذها صندوق تحيا مصر، الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.

كانت هذه تفاصيل خبر أطلقها "السيسي".. "نور حياة" تواصل أعمالها داخل المدارس الابتدائية في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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