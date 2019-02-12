أخبار مصر | اللجنة النقابية لشركة راكاتا للورق: التعديلات الدستورية ضرورة لاستكمال مسيرة التنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية لشركة راكاتا للورق: التعديلات الدستورية ضرورة لاستكمال مسيرة التنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة النقابية لشركة " اللجنة النقابية لشركة راكاتا للورق برئاسة عبدالخالق عبدالحليم شمس، والتابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي عن موافقتها ودعمها للتعديلات الدستورية الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب منذ أيام بمد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وأكد "اللجنة" في بيان لها دعمها الكامل لسياسات الرئيس السيسي في مسيرة التنمية والتعميير وعودة مصر الى دورها الريادي عربيا وأفريقيا ودوليا.

وأثنت "اللجنة" على اهتمام الرئيس بالعمال وحرصه على استقرارهم والنهوض بشركاتهم رغم التحديات الراهنة.