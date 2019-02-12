أخبار مصر | اللجنة النقابية لشركة النصر لصناعة الكوك: نوافق على التعديلات الدستورية لاستكمال خارطة الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية لشركة النصر لصناعة الكوك: نوافق على التعديلات الدستورية لاستكمال خارطة الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت اللجنة النقابية لشركة النصر لصناعة الكوك، برئاسة عبدالناصر فايد مدكور والتابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي على تأييدها للتعديلات الدستورية التي وافقت عليها اللجنة العامة في مجلس النواب.

وقالت في بيان لها إن التعديلات الدستورية تحقق الاستقرار في البلاد، معلنة عن دعمها الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار بناء الدولة الحديثة، موضحة أن موافقة اللجنة العامة لمجلس النواب على التعديلات الدستورية الجديدة والتي تقدم بها أكثر من خمس اعضاء مجلس النواب دليل عملي على نجاح خارطة الطريق التي قادها "الرئيس"، وهذا ما نلاحظه اليوم من نهضة اقتصادية وصناعية رغم التحديات المحلية والعربية والدولية، إلا أن مصر استطاعت أن تحظى بمكانة عالمية كبيرة خاصة في مناخ الاستثمار.