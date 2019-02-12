أخبار مصر | اللجنة النقابية بشركة سيمو للورق: التعديلات الدستورية ضرورة لاستكمال مسيرة الإنتاج والنهوض بالصناعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية بشركة سيمو للورق: التعديلات الدستورية ضرورة لاستكمال مسيرة الإنتاج والنهوض بالصناعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت اللجنة النقابية بشركة سيمو للورق برئاسة ممدوح رمضان أحمد، والتابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي بيانا تعلن فيه تأييدها للتعديلات الدستورية الجديدة والتى وافقت عليها اللجنة العامة في مجلس النواب والتي من شأنها عودة مجلس الشورى، ومد مدة الرئيس من 4 سنوات إلى 6 سنوات ولفترتين متتاليتين فقط.

وقالت "اللجنة النقابية" إن الأوضاع الراهنة وخطة الرئيس الخاصة بتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج لا تكفيها مدة 4 سنوات ،خاصة وان هذه الخطة تحيط بها تحديات داخلية وخارجية وتحتاج الى الاستمرار والمثابرة والعمل اليومي.

واشادت اللجنة النقابية بمواقف الرئيس ومن خلفه الجيش والشرطة والشعب في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار للبلاد.