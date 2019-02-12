أخبار مصر | اللجنة النقابية بشركة النصر لصناعة الكاوتشوك "ناروبين": التحديات الداخلية والخارجية تفرض علينا تعديل الدستور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية بشركة النصر لصناعة الكاوتشوك "ناروبين": التحديات الداخلية والخارجية تفرض علينا تعديل الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة النقابية بشركة بشركة النصر لصناعة الكاوتشوك "ناروبين" برئاسة هاني فتحي محمد نمر، والتابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي عن ترحيبها بالتعديلات الدستورية التي وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس النواب منذ أيام، لا سيما مادة مدة الرئيس لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وعلى فترتين فقط.

وقالت "اللجنة" في بيان لها إن ترحيبها بتلك التعديلات نابع من إيمانها الكامل بالجهود والدور الذي يلعبه الرئيس عبدالفتاح في الحفاظ على الشركات العامة ومصالح العمال وتبنيه حملات من شانها توفير حياة كريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال . وذكرت "اللجنة النقابية" أن الأوضاع التي تمر بها البلاد من تحديات داخلية وخارجية تفرض إتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تحقيق الإستقرار ،مشيدين بتعليمات الرئيس بضرورة إعادة التأهيل مع ضخ استثمارات مناسبة،حتى تعود الشركة إلى ريادتها وقوتها الإقتصادية .