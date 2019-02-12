أخبار مصر | هدم "وكالة العنبريين" في المعز مستمر.. وباحث أثري: كان يجب تحويلها إلى متحف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدم "وكالة العنبريين" في المعز مستمر.. وباحث أثري: كان يجب تحويلها إلى متحف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على عدد من الصور الجديدة لاستمار عمليات هدم وكالة العنبريين، والجارية منذ أمس في شارع المعز لدين الله الفاطمي.

ومن ناحيته علق تامر المنشاوي الباحث في علم الآثار بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، أنه ليس من الصحة في شئ هدم مبنى مثل وكالة العنبريين، وأضاف أنه كان يجب ترميمها بدلًا من هدمها.

وأشار المنشاوي إلى أن العنبريين شئنا أم أبينا هي جزء لا يتجزأ من حضارة وتاريخ حقبة من حقب الزمن الذي مر على القاهرة.



وأضاف المنشاوي أن وكالة العنبريين والتي كانت سجنًا على أيام المنصور قلاوون المملوكي، ثم حولها العثمانيون إلى مقر لمحلات بيع العطور وتصنيعه فاتخذت اسمها "وكالة العنبريين" كان من الممكن ترميمها وتحويلها إلى متحف للعطور عبر الأزمنة، وهو الأمر الذي برع فيه المصريون منذ العصر القديم وحتى الآن. وأضاف المنشاوي أن وكالة العنبريين والتي كانت سجنًا على أيام المنصور قلاوون المملوكي، ثم حولها العثمانيون إلى مقر لمحلات بيع العطور وتصنيعه فاتخذت اسمها "وكالة العنبريين" كان من الممكن ترميمها وتحويلها إلى متحف للعطور عبر الأزمنة، وهو الأمر الذي برع فيه المصريون منذ العصر القديم وحتى الآن. يذكر أن إجراءات هدم وكالة العنبريين وهي العقار رقم 88 سابقًا وحاليًا 84، والغير مسجلة على قائمة الآثار الإسلامية قد بدأت منذ أول أمس. وأفادت وزارة الآثار في بيان لها أن المبنى عبارة عن أنقاض، وليس به أي معالم أو زخارف أو طراز أثري باق، وقد جرت منازعات كثيرة ما بين المحليات، وشاغلي بعض المحلات الباقية. ووكالة العنبريين، ترجع للقرن التاسع عشر، حيث بنى المبنى السلطان قلاوون كي يكون سجنًا، ثم حوله العثمانيين لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسمها "وكالة العنبريين". وشارع المعز لدين الله الفاطمي أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة أو قصبة القاهرة الكبرى، هو شارع يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة والذي تم تطويره لكي يكون متحفًا مفتوحًا للعمارة والآثار الإسلامية. ومع نشأة مدينة القاهرة خلال عهد الدولة الفاطمية في مصر نشأ شارع المعز فكان تخطيط المدينة يخترقه شارع رئيس يمتد من باب زويلة جنوبًا وحتى باب الفتوح شمالًا في موازاة الخليج، وأطلق عليه الشارع الأعظم وفي مرحلة لاحقة قصبة القاهرة.