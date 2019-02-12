أخبار مصر | "جنوب القاهرة" تحذر المحامين من جرائم تزوير التوكيلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جنوب القاهرة" تحذر المحامين من جرائم تزوير التوكيلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نقابة المحامين الفرعية بجنوب القاهرة تحذيرًا هامًا للمحامين من الوقوع فى جرائم تزوير توكيلات أو محررات واقامة الجنح وفقًا لهذه المحررات أو الحضور بهذه التوكيلات والاستمرار فى هذه المنازعات حتى درجة الاستئناف ثم مساومة من ارتكب في حقه هذا الجرم ابتزازًا له، أو إكراهه على التنازل عن حقه.

وأعلنت النقابة فى بيان مطول لها أنها اكتشفت ذلك من خلال ما عرض عليها فى شكاوى التأديب وأنها أحالت جميع هذه الحالات إلى النقابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة 107 من قانون المحاماة لتوقيع الجزاء التأديبي المنصوص عليه بالمادة 98 من القانون ذاته الذي يصل إلى محو الاسم نهائيًا من جداول نقابة المحامين".

"ذلك فضلا عن العقوبات الجنائية التي تضطلع بها النيابة العامة، وحذرت المحامين الوقوع فى هذا السلوك المشين كما وصفه البيان.