أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يبحث آخر مستجدات "حياة كريمة" مع محافظ الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يبحث آخر مستجدات "حياة كريمة" مع محافظ الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة.

وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع محافظ الوادى الجديد والقيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي.

كما استعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع اللواء الزملوط مستجدات المشروعات الجارية على أرض المحافظة، خاصة فى مجال البنية التحتية وتحسين ورفع كفاءة الطرق والتى ستخدم عملية الاستثمار والتنمية بالإضافة إلى معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية.

كما تم بحث وزير التنمية المحلية، جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذا ملف منظومة المخلفات الصلبة والمشروعات التي ستتم مع الجانب الإماراتى في مجال التمور.

كما تابع اللواء محمود شعراوي، خلال الاجتماع جهود المحافظاة لتذليل أي معوقات ومشكلات تواجه المستثمرين وتوفير دراسات الجدوى للمشروعات خاصة في مجال الاستثمار الزراعى ورفع كفاءة مجمع إنتاج التمور ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المشاركة المجتمعية فى عملية اتخاذ القرار.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن محافظة الوادي الجديد تعد من المحافظات الواعدة بفرصها الإستثمارية المتنوعة، خاصةً مع التطور الذي تشهده حاليًا شبكة الطرق القومية لربط المحافظات ببعضها البعض، لافتًا إلى أهمية العمل على تنمية مجالات الزراعة والانتاج الحيوانى بالمحافظة فى ضوء الميزة النسبية التى تتمتع بها فى هذا الشأن.

كما استعرض محافظ الوادي الجديد، خلال اللقاء الإجراءات التى تم اتخاذها لإنشاء مجمع نموذجي مميكن بالوادي الجديد يضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية.

وشهد اللقاء أيضًا دور وزارة التنمية المحلية، في دعم تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها رئيس الجمهورية في القرى الأكثر احتياجًا بالوادى الجديد خلال عام 2019م.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أعلن أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وافق على دعم المحافظة بمبلغ 5 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة 200 منزل بقرى الأربعين باعتبارها من القرى الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال عام 2019.

وقال الزملوط، في تصريحات صحفية، إن محافظة الوادي الجديد تتعاون مع كافة الجهات من أجل دعم القرى الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة المرافق وتطوير المنازل بها لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين على أرض الوادى الجديد.