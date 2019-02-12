أخبار مصر | معهد "معتمد" باتحاد الأطباء العرب ينظم دورة تدريبية متخصصة لأطباء الأشعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد "معتمد" باتحاد الأطباء العرب ينظم دورة تدريبية متخصصة لأطباء الأشعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب خلال الشهر الجارى وعلى مدار ثلاث أسابيع دورة تدريبية مكثفة فى الأشعة التدخلية عن طريق التوجيه بالموجات الصوتية، وذلك بمقر المعهد بالمقطم.

وتستهدف الدورة تنمية مهارات وكفاءة أطباء الأشعة وإكسابهم المهارات الأساسية فى الأشعة التدخلية عن طريق التوجيه بالموجات الصوتية، والتعرف على مختلف التطبيقات والأدوات المستخدمه فيها للوصول الى نتائج دقيقة.

وتتضمن الدورة التدريبية مقدمة عن الأشعة التدخلية والأدوات المستخدمة والطرق المختلفة للتوجيه باستخدام جهاز الموجات الصوتية مع تدريب عملي على نماذج صناعية، ومهارات استخدام الأجهزة المختلفة للوصول الى نتائج أكثر دقة ومهنية.

يشار إلى أن الأشعة التدخلية هى بديل فى علاج الكثير من الأمراض دون اللجوء للتدخل الجراحى عن طريق عمل فتحات صغيرة بالجسم؛ لإدخال المعدات الطبية وتوجيهها باستخدام التصوير الطبي بالأشعة السينية، أو الموجات الصوتية.

ومن جانبه اوضح الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أهمية البرامج التدريبية المتضمنة على الجانب العملى التى يقدمها المعهد العربى "معتمد" لرفع كفاءة الأطباء والعاملين فى الحقل الطبى فى مصر والوطن العربى.

ويعد المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" هو أول معهد عربي رائد متخصص فى تقديم البرامج الطبية والصحية المهنية؛ حيث يقدم المعهد أكثر من 15 دبلومًا مهنيًا و5 شهادات مهنية متخصصة، وقد تخرج فيه حتى الآن أكثر من 4500 خريج مصري وعربي منذ نشأته عام 2005.