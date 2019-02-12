أخبار مصر | "العصار" و"فؤاد" ومحافظ القاهرة يلتقون بعثة البنك الدولي لبحث مقترح حول منظومة النظافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" و"فؤاد" ومحافظ القاهرة يلتقون بعثة البنك الدولي لبحث مقترح حول منظومة النظافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيدة ليا كارول سيجارت مديرة إدارة البيئة والموارد الطبيعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها لاستكمال بحث مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة والذي تم مناقشته مع البنك منذ ثلاثة أشهر وذلك بمشاركة الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من المسئولين في الوزارة والجهات التنفيذية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم إعداد 27 مخططا لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية بما يتوافق مع إمكانيات وقدرات كل محافظة وتم التصديق عليها من قبل المحافظين علاوة على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة بكل أطرافها والتى سيتم تنفيذها من خلال الدعم الفنى من البنك الدولي بما يضمن حل مشكلة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للاتجاه نحو استخدام وسائل النقل الحماعى الصديقة للبيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا - سيدارى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي عكست القيم الاقتصادية والبيئية المضافة من ذلك في إطار مشروع النقل المستدام الذي قام بتنفيذه جهاز شئون البيئة مع الجهات الأخرى المعنية.