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أخبار مصر | "العصار" و"فؤاد" ومحافظ القاهرة يلتقون بعثة البنك الدولي لبحث مقترح حول منظومة النظافة

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اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيدة ليا كارول سيجارت مديرة إدارة البيئة والموارد الطبيعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها لاستكمال بحث مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة والذي تم مناقشته مع البنك منذ ثلاثة أشهر وذلك بمشاركة الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من المسئولين في الوزارة والجهات التنفيذية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم إعداد 27 مخططا لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية بما يتوافق مع إمكانيات وقدرات كل محافظة وتم التصديق عليها من قبل المحافظين علاوة على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة بكل أطرافها والتى سيتم تنفيذها من خلال الدعم الفنى من البنك الدولي بما يضمن حل مشكلة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للاتجاه نحو استخدام وسائل النقل الحماعى الصديقة للبيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا - سيدارى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي عكست القيم الاقتصادية والبيئية المضافة من ذلك في إطار مشروع النقل المستدام الذي قام بتنفيذه جهاز شئون البيئة مع الجهات الأخرى المعنية.


من جانبه، أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لتصنيع الاتوبيسات الكهربائية للحد من تلوث الهواء واستخدام الطاقات النظيفة بما يتيح التعاون فى هذا المجال مع البنك مشيرا إلى أن سياسة وزارة الدولة للانتاج الحربى بل الحكومة المصرية قائمة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.

كما استعرض الاجتماع محاور منظومة إدارة المخلفات الصلبة المزمع تنفيذها بمحافظة القاهرة والتي تتضمن تقديم الدعم المؤسسي وتطوير البنية التحتية وإنشاء المدافن الصحية ومصانع التدوير بالإضافة إلى وضع الإطار القانونى والعمل على وضع آليات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال المخلفات الصلبة علاوة على بناء القدرات لإعداد الكوادر الوطنية لتفعيل المنظومة مع التأكيد على دعم المشاركة المجتمعية وتوعية المواطنين بدورهم الهام في حل مشكلات المخلفات بما يضمن الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة.

وخلال الاجتماع، أعرب الجانب المصري عن تقديره لجهود البنك الدولي لحماية البيئة.

وأوضحت ليا كارول أن مدة المشروع تتراوح من 5: 7سنوات تتضمن مكونات لادارة المخلفات الصلبة بالقاهرة ودعم نظم النقل بالإضافة إلى دعم المشاركة المجتمعية فى القضايا البيئية مضيفة أن بعثة البنك تولي أهمية كبرى للعمل والتعاون مع مصر من أجل حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية.

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