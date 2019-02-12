أخبار مصر | برعاية "التنمية المحلية".. تفاصيل شكاوى مبادرة "صوتك مسموع" والمحافظات الأكثر استجابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية "التنمية المحلية".. تفاصيل شكاوى مبادرة "صوتك مسموع" والمحافظات الأكثر استجابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر يناير 5501 رسالة منها 1444 شكوى تم حل 1328 شكوى منها بنسبة حوالى 92% وجارى حل 116 شكوى، موضحًا أن أكثر الشكاوى خلال هذا الشهر تتعلق بالقمامة وعددها 596 شكوى بنسبة 41 % والإشغالات 472 شكوى بنسبة 32.7 % ثم مخالفات البناء وعددها 156 شكوى بنسبة 10.8% وشكاوى الفساد 100 شكوى بنسبة 6.9 % والتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة 119 شكوى بنسبة 8.2 %.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن أكثر المحافظات استجابة فى حل الشكاوى خلال شهر يناير هي الجيزة والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية لافتا إلى أن مبادرة ( صوتك مسموع ) التى تتبناها الوزارة ويرعاها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأتى استكمالا لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزراة وتعمل على عدة محاور رئيسية أهمها التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والاشغالات والفساد ومخالفات البناء وقال أن تلقى الرسائل يتم من خلال عدة قنوات هى خدمة الواتس آب والبريد الاليكترونى للوزارة وصفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك ) والخط الساخن.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر يناير عدد 5127 رسالة منها عدد 1298 شكوى مستوفاة تم الرد على 1200 شكوى منها بنسبة 92.44% مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على شكاوى المبادرة وجارى الرد على الشكاوى الاخرى تباعًا، وتلقى البريد الاليكترونى للوزارة خلال الشهر عدد 114 رسالة تم الرد عليها وتضمنت الرسائل عدد 35 شكوى وتم الرد على 30 شكوى وجارى الرد على 5 شكاوى بنسبة 85.7%، فيما بلغ عدد متابعى الصفحة خلال شهر يناير 5750 متابع وبلغ معدل رؤية الصفحة خلال شهر يناير 12 الف مشاهدة، وبلغ عدد الرسائل الواردة على صفحة المبادرة خلال شهر يناير 260 رسالة وبلغ عدد الشكاوى 111 شكوى تم الرد على 98 شكوى منها جارى الرد على 13 شكوى بنسبة، 88.28 % ويواصل الخط الساخن تلقى إقتراحات المواطنين والإستفسارات عن المبادرة وتوجيه المواطنين على وسائل تلقى الشكاوى حيث بلغ استقبال عدد المكالمات 230 اتصال تليفونى.

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوى قد أعلن نهاية شهر أكتوبر 2018 إطلاق المبادرة والتى ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن".

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين حيث تم تخصيص رقم الـ"واتس أب": وهو 01150606783 ) الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) www.facebook.comsotakmasmwo.



- رقم الخط الساخن: (15330 ) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

