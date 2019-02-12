مصر | إصابة 6 أشخاص في اصطدام ميكروباص بعقار في عزبة النخل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 6 أشخاص في اصطدام ميكروباص بعقار في عزبة النخل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 6 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أمام مدخل عقار بميدان الصحة في منطقة عزبة النخل، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في عزبة النخل بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.