مصر | خلال حملة أمنية مكبرة.. سقوط أخطر 6 تجار مخدرات في العاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملة أمنية مكبرة.. سقوط أخطر 6 تجار مخدرات في العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات بالعاصمة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كل من "البدرى.م"، 21 سنة، عاطل ، "محمود.م"، 19 سنة، عاطل ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراءحال تواجدهما بمنطقة سكنهما ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الفودو وزنت نحو 1,150 كيلو جرام ، مبلغ مالي ، هاتف محمول).

وفي الشرابية تم ضبط "ناصر.ف"، 23 سنة، عاطل، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت نحو 510 جرام ، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وفي المطرية تم ضبط "طارق. م"، 54 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتي " مخدرات " حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 251 جرام ، مبلغ مالي ، هاتف محمول.

وفي مصر القديمة تم ضبط "مصطفى. م"، 33 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 115 جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، كما تم ضبط آخر، 24 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 100 جرام ، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.