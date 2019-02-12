مصر | "الأمن العام" يضبط 6 أشخاص تعدوا على موظفي حي المعصرة بسوق السلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 6 أشخاص تعدوا على موظفي حي المعصرة بسوق السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في القاهرة، من القبض على مرتكبي واقعة التعدي على موظفي حي المعصرة أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن.
وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من رئيس حي المعصرة بقيام بعض الأشخاص بالتعدي على 3 موظفين تابعين للحي يستقلون سيارة "تابعة لذات الجهة" وذلك أثناء قيامهم برفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن دائرة القسم.
وبالفحص تبين أنه حال قيام موظفي الحي بحملة لرفع الإشغالات بشارع سلاح المهندسين، منطقة الدواجن بدائرة القسم، فوجئوا بقيام "محمد.خ.ح." بائع فاكهة "بمحل الواقعة" ومقيم بدائرة القسم وبصحبته آخرين، باعتراضهم أثناء تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدي عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم، وتلفيات بالسيارة قيادة ولاذوا بالفرار.
وتم التوصل، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالاشتراك مع "صبرة س. م"، زوجته، بائعة فاكهة و"مصطفى ر. ش"، بائع فاكهة، "عصام م. ب"، بائع فاكهة، "خالد ع. م"، سباك، محمد "س. ع"، سائق توك توك، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
طلبوا 2 مليون جنيه فدية.. الأمن العام يحرر طالبا من مختطفيه بالإسكندرية
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى تحرير طالب من مختطفيه طالبوا فدية مليونى جنيه؛ لاطلاق سراحه بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.
تلقى قسم ثان المنتزه بلاغا من "عزالدين . أ .ز"، 44 سنة، شريك بشركة مقيم بدائرة قسم أول المنتزه "باختطاف ابن شقيقه" محمود 16 سنة طالب مقيم بدائرة القسم، واتصال مجهول من هاتف المُختطف وطلب مبلغ 2 مليون جنيه كفدية.
وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالاسكندرية، عن تحديد مرتكبى الحادث كلا من: "السيد ع ع سائق، نادر م ا" طالب بذات مدرسة المجنى عليه، "أحمد م ح" عامل، "أشرف أ ح" سائق، "وليد ع س" عاطل له معلومات جنائية، "شيماء م ع" طالبة؛ جميعهم مُقيمين بالبحيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة، بمواجهتهم اعترفوا، وقرر الأول بإتفاقه مع الثانى والثالث على اختطاف صديقهما، "المجنى عليه" لعلمهما بثراء عائلته وطلب مبلغ الفدية منهم، وفى سبيل تنفيذ مخططهم استعانوا بباقى المتهمين.
وقامت السادسة باستدراجه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتحديد لقاء يجمعهما بمنطقة المعمورة الشاطئ دائرة القسم وعقب وصوله، وقام الباقين بشل حركته واقتياده داخل سيارة ملاكى الإسكندرية "مستأجرة" والتوجه به لشقة مستأجرة مُعدة لذلك بمعرفة المتهم الأول بمنطقة 6 أكتوبر دائرة قسم أول العامرية.
وأمكن العثور على المجنى عليه مُقيد اليدين ومعصوب العينين داخل الشقة وبه سحجات بالوجه على إثر مقاومته للمتهمين، تم بإرشادهم ضبط هاتف المجنى عليه والهاتف المستخدم فى المساومة والسيارة.