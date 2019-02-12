انت الان تتابع قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة لمدة 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا فى كمية المياه التى يتم ضخها للقطاع الشمالى بالمحافظة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال بعض التعديلات اللازمة بتوسعات محطة مياه إمبابة، وسيبدأ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة العمل بالتوسعات اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة، وتسعى المحافظة، لحل مشكلة ضعف المياه قبل حلول الصيف، وتخدم تلك التوسعات مراكز وقرى قطاع شمال الجيزة، إذ سيتم زيادة كمية المياه المنتجة بنحو 50 ألف م3 /يوم.

وأضافت المحافظة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال تستلزم تخفيض تشغيل محطة مياه إمبابة مما قد يترتب عليه قطع المياه أو ضعفها عن مناطق (أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر والقرى التابعة لهم)، لمدة 3 أيام ابتداء من الساعة التاسعة صباح اليوم حتى الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة. اقرأ أيضا| الري تتفق مع الاتحاد