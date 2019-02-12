شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الحريري: آليات تعديل الدستور قمة ممارسة الديمقراطية وعلينا احترام قرار الشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب هيثم الحريري، عضو التكتل البرلماني 25- 30، بشأن إجراءات المجلس لتعديل الدستور، الشعب المصري بالتصويت على التعديلات الدستورية في حال موافقة مجلس النواب عليها وطرحها للاستفتاء الشعبي.

وشدد «الحريري»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، على احترام الجميع الإرادة المصرية في موافقتها أو رفضها تعديل الدستور، مؤكداً أن التعديلات الدستورية لها آلية للتعديل لا جدال عليها، وإذا وافق عليها المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية.

وقال «الحريري»: «طبقاً للدستور، وبعد أن تقدم خُمس أعضاء المجلس بمقترحات لتعديله، يُعقد يوم الأربعاء القادم اجتماع مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة، وتُمنح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد، وسيكون القرار لأغلبية المجلس تصويتاً نداء بالاسم للموافقة على إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية، قبل أن يعود للتصويت عليه بصورة نهائية، ويكون القرار للأعضاء».