شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والإمارات تبحثان إنشاء مصنع للتخلص من النفايات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفقت مصر والإمارات على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة مجالات التعاون المخططة، وإعداد مسودة مذكرة تفاهم لإقامة مصنع للتخلص من النفايات الطبية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع كل من بدر بن فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات التحويلية، وعبدالله بدر الهلالي، المدير التنفيذي بالمجموعة، وناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة «وصاية» الإماراتية، ممثل مصرف أبوظبي الإسلامي، وأحمد سالم الحميري، نائب رئيس قطاع المصرفية الخاصة، حيث جرى بحث مقترح إنشاء مصنع للتخلص من النفايات الطبية.

وأكد العصار اهتمام الدولة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها والمساهمة في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وذلك طبقا لاستراتيجية وزارة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، ومنها تكنولوجيا تدوير المخلفات والتخلص من النفايات الطبية.

واستعراض العصار، خلال اللقاء، ما تتميز به شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وعمالة مدربة على أعلى مستوى وخبرات كبيرة في مجال تدوير المخلفات، مشيراً إلى أن شركات الإنتاج الحربي أنشأت 65 مصنعاً على مستوى مصر.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات التحويلية إلى الرغبة في التعاون مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، من خلال تكوين شراكة لإنشاء مصنع للتخلص من النفايات الطبية باستخدام أحدث المعدات التي تم تصنيعها في إحدي الشركات البولندية بتكنولوجيا ألمانية، وعلى أحدث النظم البيئية المتوافقة للمعايير الأوروبية والعالمية.

ونوه بأن المجموعة تعد من أكبر الشركات على مستوى الخليج العربي، حيث تمتلك مصنعا لتدوير النفايات الطبية الخطرة يعتبر الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، معربا عن تطلعه لإنجاح التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء المصنع، وذلك لما تتميز به الوزارة من إمكانيات تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة على أعلى مستوى وخبرات كبيرة فى مجال تدوير المخلفات.

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة «وصاية» الإماراتية عن تطلعه للتعاون في العديد من المجالات مع وحدات الإنتاج الحربي، مؤكدا أن هذا اللقاء سيكون بداية للتعاون المثمر وجسر تواصل بين الجانبين.