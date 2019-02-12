شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد عن طقس الخميس: الفلانتين انضرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة؛ ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وقال عبدالعال في عدد من المداخلات الهاتفية عبر الفضائيات أن الأجواء ستزداد سوءً يومي الخميس والجمعة، وقال في اتصال هاتفي مع جمال عنايت، في برنامج «القاهرة اليوم»: «الفلانتين انضرب ومتجبوش هدايا حب في عيد الفلانتين عشان الجو هيبقى وحش».

وتابع: «ستتعرض البلاد لموجة بارد وعاصفة، فقد تصل رجة الحرارة العظمى فيه على القاهرة لـ14 درجة، على أن تصل درجة الحرارة الصغرى لـ8 درجات مئوية».

و وجه «عبدالعال» على جانب ىخر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» عبر فضائية TeN نصيحة للراغبين في الاحتفال: «أنا لا اشجع على الجلوس في المنزل، لكن اخرجوا واحتفلوا، وعليكم الالتزام بالتعليمات مرضى الجهاز التنفسي يبعد عن الأتربة، ويفضل استخدام الكمامة».