"الرسالة طلعت مضروبة".. تفاصيل ضبط 28 ألف لمبة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة تفاصيل إحباط طرح رسالة لمبات كهربائية غير مطابقة للمواصفات للبيع.

جهود البحث والتحري التي قادها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة توصلت إلى أن مالك شركة استيراد وتصدير بمنطقة الهرم، قام باستيراد رسالة لمبات كهربائية من إحدى الدول، إلا أن هيئة الجمارك أفرجت عنها لحين صدور التقرير النهائي.

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القرار النهائي جاء بعدم صلاحية الرسالة للبيع في الأسواق، وعدم إمكانية التصرف فيها، إلا أن مالك الشركة ضرب بالقرار عرض الحائط وشرع في توزيع كميات على أصحاب المحلات لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية مقر الشركة بالهرم قادها العميد مصطفى البكري، ألقت القبض على مالكها وبلغ إجمالي المضبوطات 28 ألف قطعة لمبة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.