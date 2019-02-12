"الأموال العامة": القبض على موظف بتهمة الاستيلاء على 51 ألف جنيه من عامل بزعم تعيين نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين بزعم تعيينه بأحد الجهات الحكومية، في الغربية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من "بلتاجى م.ب "، مواليد 1973 ، عامل بناء معماري، مقيم بالغربية، ضد "وليد ن.ع"، مواليد 1977، موظف بإحدى المستشفيات، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، لقيامه بالحصول منه على مبلغ ( 51,000 واحد وخمسون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (65,000 خمسة وستون ألف جنيه ) نظير تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية، بزعم نفوذه وعلاقاته الوطيدة بالمسئولين بتلك الجهة إلا أنه لم يفي بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه .

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من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين صحة البلاغ، وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه للشاكي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.