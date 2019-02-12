تحرير 4643 مخالفة مرورية في الجيزة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع. ‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4 آلاف و643 مخالفة مرورية، تتصدرها مخالفات نموذج 125 بـ1944 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1567 مخالفة. Advertisements وشنت الإدارة 29 حملة استهدفت المواقف العشوائية بمطالع ومنازل الكباري، و75 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و24 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 164 حالة. كما تم حجز 29 دراجة نارية "توك توك"، وشن 24 حملة للتصدي لمخالفات سيارات السرفيس، وتحرير 22 مخالفة زجاج فاميه و17 مخالفة ملصقات ومتعلقات. يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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