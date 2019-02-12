تبدأ غدًا وذروتها الخميس.. ظواهر جوية تصاحب موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية التي تصاحب موجة الطقس السيئ بداية من غد الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل.

وقال عطا لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن موجة الطقس السيئ تبدأ بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، تصل إلى 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة نتيجة نشاط حركة الرياح، المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشماليه أكثر المناطق التي تتعرض للأمطار الغزيرة، تمتد إلى القاهرة ومدن القناة، وسيناء، وشمال الصعيد، تكون رعدية على بعض المناطق.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت المواطنين من من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وضرورة استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة، وخاصة لمرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار، ولوحات الإعلانات، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء على الطرق، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

وأهابت الهيئة المسؤولين في المحافظات بضرورة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات، لافتة إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الأتي 24646721.