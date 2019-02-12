"القابضة للصناعات": الغاز الطبيعي زاد إنتاج مصر من الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن مصر تصدر الأسمدة لـ20 دولة عربية وأوروبية وأمريكية.

وأضاف مصطفى، خلال كلمته بالملتقى الدولي الـ25 للأسمدة، أن الطفرة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي بفضل الاكتشافات الجديدة ساهمت في زيادة إنتاج مصر من الأسمدة بنسبة 60%.

وأوضح مصطفى، أن الفترة الأخيرة شهدت إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة؛ نظرا للوفرة في إنتاج الغاز الطبيعي.