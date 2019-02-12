اتفاق "مكرم ونصر" على تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة عبدالكريم:

اتفقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" في نسخته الخامسة خلال هذا العام، خلال اجتماعهما بمقر وزارة الاستثمار، اليوم الثلاثاء.

ويستهدف المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية.

وحسب بيان، اليوم، ناقشت الوزيرتان التعاون فيما بينهما بشأن دعوة المستثمرين المصريين بالخارج للمشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى دعوة المستثمرين وسيدات ورواد الأعمال خاصة في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والعقارات.

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، إن تنظيم مصر لهذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين الوزارتين في الترويج للاستثمار ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار في بلادهم، لافتة إلى أهمية المؤتمر في مجال الترويج للاستثمار في العنصر البشري في ظل وضع القيادة السياسية أولوية للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.

في نفس السياق، اصطحبت د.سحر نصر السفيرة نبيلة مكرم، في جولة تم خلالها استعراض الخريطة الاستثمارية بمركز خدمات المستثمرين، وما تتضمنه هذه الخريطة من 1000 فرصة في مختلف المجالات بمحافظات مصر، في إطار بدء الترويج لمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار".

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" يأتي امتدادًا لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، حيث نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من المؤتمر شارك فيها ما يقرب من 100 خبير وعالم مصري في مختلف التخصصات حول العالم.