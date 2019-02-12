"الهجرة" تسلم أسرة "شهيد الشهامة" تبرعات من المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

سلمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدة وابنة "شهيد الشهامة" سيد طه - الذي دافع عن سيدة تعرضت للتحرش بمنطقته - التبرعات التي جرى جمعها من خلال حملة أطلقها عدد من المصريين بالخارج عبر موقع "شوارع مصرية Egyptian Streets".

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، سلم عماد الزيات، مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الهجرة، المبلغ لأسرة الشهيد.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، استقبلت والدة وابنة وشقيق سيد طه "شهيد الشهامة"؛ للاطمئنان على أحوالهم المعيشية ومواساتهم في مصابهم، وتأكيد دوره العظيم في الدفاع عن سيدة تعرضت للتحرش بمنطقته.

وعلى صعيد آخر، أرسل الوفد الشبابي من أبناء الجيلين الثاني والثالث، الذي زار مصر مؤخرًا، تبرعًا لمستشفى شفا الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر، عقب مشاركته بالماراثون الخيري لصالح المستشفى والذي نظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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