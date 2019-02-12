مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمحور 30 يونيو وطريق هضبة أسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع محور 30 يونيو، ومشروع طريق وكوبري هضبة أسيوط، وذلك بحضور المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أن محور 30 يونيو، هو طريق حر مزدوج بطول 95 كيلومترا وعرض 80 مترا، يبدأ من جنوب بورسعيد مرورا بالطريق الدولي الساحلي بورسعيد - دمياط، ويمتد جنوباً حتى يتقاطع مع طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، وبه 5 حارات مرورية فى كل اتجاه.

وحول أهمية محور 30 يونيو، قال رئيس الجهاز المركزى للتعمير إن المحور يُعد النقل الأساسي لخدمة تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، ويساهم فى الإسراع بمعدلات التنمية على جانبى محور القناة، وتطوير وربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، العريش، خليج السويس) ببعضها، وزيادة الربط بين سيناء والدلتا وتنفيذ المخططات المستقبلية لروافد المنصورة والمطرية والجمالية وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع عرض المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، الموقف التنفيذى لمشروع محور 30 يونيو، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 94 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ آخر أبريل المقبل، موضحاً أن القطاع الجنوبي بالمحور طوله 48 كيلومترا.

وفى نهاية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المعروضة للانتهاء من التنفيذ، مع الاهتمام بالجودة، مشيرا إلى أن للمشروعين دورا كبيرا في تحقيق التنمية المنشودة في هذه المرحلة.