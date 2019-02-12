بمشاركة 50 شركة.. انطلاق فعاليات ملتقى الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

انطلقت فعاليات ملتقى الأسمدة، اليوم الثلاثاء، بحضور ما يقرب من 50 شركة بأحد فنادق وسط البلد.

وشارك في الملتقى عدد من رؤساء مجلس إدارات الشركات الكبرى وممثل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية.

الجدير بالذكر أن الملتقى الـ25 للاتحاد العربي للأسمدة، يُعقد سنويًا؛ لوضع السياسات الخاصة بتطوير الصناعة في المنطقة العربية.

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