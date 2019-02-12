أخبار مصر | غدا.. "الصوفية" تحتفل بالليلة الكبيرة لمولد السيدة نفيسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "الصوفية" تحتفل بالليلة الكبيرة لمولد السيدة نفيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل الطرق الصوفية، غدا الأربعاء بالليلة الكبيرة لمولد السيدة نفيسة -رضى الله عنها-، بحضور عدد من ممثلي الطرق الصوفية، وبمشاركة عدد كبير من مريدى الطرق الصوفية بمصر والعالم.

وقالت الطرق الصوفية، إنها ستشارك بكثافة فى الاحتفال بمولد السيدة نفيسة، وستدفع بعدد كبير من مريديها وأتباعها لإحياء الاحتفالات التى تنظمها الصوفية كل عام.

وهنأت الطريقة الرفاعية محمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب و شيخ مشايخ الطرق الصوفية و رئيس مجلسها اﻻعلي و رئيس تكتل دعم الدولة المصرية بالبرلمان الدكتور عبدالهادي القصبي وجموع الشعب المصري بمولد السيدة نفيسة.

ويحي الليلة الكبيرة بميدان السيدة نفيسة الشيخ ياسين التهامي، ونجله نقيب المنشدين الشيخ محمود التهامي غدا وسط حضور آلالاف من محبي آل البيت.