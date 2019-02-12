أخبار مصر | تصحيحا لموقفه.. "الحريري" يدعو للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على الدستور واحترام إرادة الأغلبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصحيحا لموقفه.. "الحريري" يدعو للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على الدستور واحترام إرادة الأغلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب هيثم أبو العز الحريري، إنه طبقا للدستور وبعد أن تقدم خُمس أعضاء المجلس بمقترحات لتعديل الدستور يعقد يوم الأربعاء القادم اجتماع مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة وتمنح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد وسيكون القرار لأغلبية المجلس تصويتا نداء بالاسم.

وأضاف، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، :"ثم ينتقل الأمر إلى التشريعية والدستورية لإجراء حوار مجتمعي حول أسباب ومبررات التعديل وتوضيح وجهتي النظر ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوما، ثم ويجري التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة".

وتابع "الحريري": "أخيرا يتم التصويت على التعديلات في صورتها النهائية نداء بالاسم ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل".

وأكد أن التعديلات الدستورية لها آلية لتعديله لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية، أخيرا أدعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت في الاستفتاء وعلينا جميعاً أن نحترم إرادة المصريين.